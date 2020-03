Lancement d’un nouveau projet « Alimentation saine et espaces verts » dans la municipalité de Tunis

Un nouveau projet « Alimentation Saine et espaces verts dans la municipalité de Tunis », exécuté en collaboration avec la municipalité de Tunis et financé par l’Alliance Globale pour une nutrition améliorée (GAIN), a été lancé lors d’un atelier organisé du 23 au 25 septembre 2019 à Tunis par l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’agriculture (FAO) en collaboration avec l’Institut National de Nutrition et de technologie Alimentaire (INNTA).

Ce projet pilote vise à améliorer la sécurité alimentaire en milieu urbain, en reconnaissant le rôle la municipalité de Tunis dans les efforts visant à soutenir une alimentation saine et à réaliser la sécurité alimentaire, à travers une série d’actions intégrées dans ses plans, règlements, politiques, et programmes, favorisant les partenariats communautaires, a indiqué la FAO, dans un communiqué, publié jeudi.

A cette occasion, Mohamed Amrani, expert des politiques au bureau sous régional de la FAO pour l’Afrique du Nord Afrique, a souligné l’importance d’adapter des systèmes alimentaires durables dans le milieu urbain sans négliger l’approche séculaire de prendre soins des régions rurales.

» Aujourd’hui, plus de la moitié de la population mondiale se concentre dans des zones urbaines et, d’ici 2050, nous estimons que 2.5 milliards de personnes supplémentaires vont habiter ces zones, » a-t-il ajouté.

Il a expliqué que la FAO a mis en place un cadre d’action pour l’Agenda alimentaire urbain dont l’objectif est d’instaurer des systèmes alimentaires durables et une meilleure nutrition, avec un vrai partenariat entre tous les acteurs communautaires, et ceci va être appliqué à travers le projet « Alimentation Saine et espaces verts dans la municipalité de Tunis ».

Pour sa part, Jalila Elati, chef de service des études et planification à l’INTTA a présenté les objectifs du projet et les activités envisagées ainsi que les résultats prévus, animant une discussion vive parmi les participants.

Quant à Adel Bettaib, D.G. des voiries, des parcs et des espaces verts à la municipalité de Tunis, il a présenté les principaux piliers de la stratégie municipale de gestion des espaces verts, tout en exprimant la volonté de développer des activités pour l’amélioration de l’accès à l’alimentation saine et aux espaces verts des citoyens urbains.

