économie féminine : Accord pour appuyer l’initiative économique féminine

le ministre de l’économie, des finances et de l’investissement, Ali Kooli, ET la ministre de la femme, de la famille et des séniors, Imen Zahouani ont signé, hier jeudi 27 mai 2021, un accord pour appuyer et promouvoir l’initiative économique féminine, annoncée le 8 mars 2021 à l’occasion de la célébration de la journée mondiale de la femme.

Au cours d’une séance de travail, les deux parties ont examiné les solutions permettant l’ouverture des établissements de l’enfance, réalisés moyennant une enveloppe estimée à 30 MD.

Par ailleurs, elles ont évoqué les conditions professionnelles et sociales du personnel du ministère de la femme, de la famille et des séniors et débattu des propositions émises par ce département concernant la situation du corps des délégués à la protection de l’enfance.

